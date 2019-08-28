المصارع الجزائري نورين ينسحب من بطولة العالم للجيدو رفضا للتطبيع مع الصهاينة

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المصارع الجزائري نورين ينسحب من بطولة العالم للجيدو رفضا للتطبيع مع الصهاينة
بقلم ح ح

رفض المصارع الجزائري فتحي نورين، أمس، خلال الجولة الثالثة من البطولة العالمية للجيدو، الجارية باليابان.

في وزن أقل من 73 كغ، مواجهة خصم من الكيان الصهيوني.

بعد أن وضعتهما القرعة وجها لوجه.

وأظهر الاتحاد الدولي للعبة في فيديو عبر موقعه الرسمي غياب المصارع الجزائري عن المنصة وحضور الخصم فقط.

قبل أن يعلن الحكم تأهل الأخير إلى الدور القادم من أجل تصدر المجموعة.

وكان المصارع الجزائري قد تأهل في الجولة الثانية على حساب خصم من هايتي بحركة«إيبون» في نزال دام دقيقتين و4 ثوان.

وحذا المصارع نورين حذو الرياضيين الجزائريين السابقين وفق مبدإ وموقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية.

ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل المجالات.

للإشارة، يشارك الوفد الجزائري في البطولة العالمية الجارية بطوكيو بخمسة مصارعين، سيدتين و3 رجال.


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