المصارع الجزائري نورين ينسحب من بطولة العالم بسبب إسرائيلي

إنسحب المصارع الجزائري فتحي نورين من بطولة العالم الجارية التي تجري وقائعها هذه الأيام بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقد وجد المصارع فتحي نورين الذي يتنافس في فئة وزن 73 كلغ، نفسه بعد القُرعة، مضطرا للتنافس ضد مصارع إسرائيلي.

وكان الجزائري نورين قد تفوق على ميتيلوس فيليب من ليشتشتاين بعلامة إيبون في الدور الأول، ليتأهل لمنافسة الإسرائيلي بوتبول طاهار.

وهذه المرة الثانية التي ينسحب فيها المصارع نورين من مواجهة الإسرائيلي بوتبول في منافسات دولية، لتفادي التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وسبق لابن الباهية وهران التتويج بالبطولة الإفريقية في 2018 في وزن 73 كلغ.