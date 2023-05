المصارع الكندي سامي زين يؤدي مناسك العمرة

أطل المصارع الكندي سامي زين، المتألق في سماء المصارعة الحرة العالمية “WWE” في الولايات المتحدة الأمريكية، على متابعيه بتغريدة على حسابه الرسمي عبر “تويتر” بصور من مكة المكرمة أثناء تأديته لمناسك العمرة.

وأرفق المصارع ذو الأصول السورية، صور تأديته لمناسك العمرة، وهو يرتدي ملابس الإحرام بجوار الكعبة، بتعليق قال فيه: “كوني مصارعا محترفا وكوني مع WWE. أخذني إلى أماكن لم أحلم بها مطلقا.”

كما أضاف صاحب الـ 38 عاما: “إنني أتمكن من رؤيتها والقيام بأشياء لم أكن أعتقد مطلقا أنني سأصل إليها”

وختم: “لقد وفرت لي حياة مليئة بالتجارب المذهلة التي سأعتز بها للأبد، هذا واحد في أعلى القائمة.. الحمد الله”

Being a pro wrestler and being with WWE has taken me to places I never dreamed I’d get to see and do things I never thought I’d get to do. It has provided me a life filled with incredible experiences that I will cherish forever. This one is at the top of the list. الحمدلله pic.twitter.com/z7h1am3MID

— Sami Zayn (@SamiZayn) May 25, 2023