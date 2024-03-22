المصارع بشير سيد عزارة يتأهل لأولمبياد باريس 2024

تأهل المصارع الجزائري، بشير سيد عزارة، اليوم الجمعة، إلى أولمبياد باريس 2024، بعد تأهله لنهائي الدورة التصفوية المؤهلة للأولمبياد، تخصص المصارعة الاغريقية.

بعد أن فاز في نصف النهائي المصارع عزارة، في نصف النهائي أمام منافسه الانغولي روبيرتو نسونغا، بعدم التكافؤ 8/0 في أقل من دقيقتين، في فئة 87 كلغ.

وللتذكير، يعد تأهل المصارع عزارة إلى الأولمبياد، الثالث لصالح الجزائر في المصارعة الإفريقية، بعد كل من المصارعين فرقات وأوكالي.