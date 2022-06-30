المصارع دريس مسعود يهدي الجزائر ذهبية الألعاب المتوسطية

توج البطل الجزائري دريس رضوان مسعود، اليوم الخميس، بذهبية الجيدو، لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، الجارية بوهران.

وجاء تتويج المصارع دريس مسعود، بالميدالية الذهبية، بعد فوزه في النزال النهائي لوزن (73 كلغ).

وتمكن البطل الجزائري، في هذا النزال النهائي، من الإطاحة بمنافسه المغربي حسان الدوكالي، ليتوج بالميدالية الذهبية.

يذكر أن هذه هي الميدالية السابعة التي تحصدها الجزائر في مختلف المنافسات، منذ انطلاق فعاليات الألعاب المتوسطيو، وهران 2022.