المصارع قيس مدثر يتوج بذهبية البطولة الإفريقية فئة وزن 66 كلغ

حقق المصارع الجزائري، قيس مدثر، اليوم الجمعة، إنجازًا مميزًا بتتويجه بالميدالية الذهبية لوزن 66 كلغ، خلال منافسات البطولة الإفريقية للجيدو المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي من 24 إلى 26 أفريل الجاري.

عقب فوزه في النهائي على الأنغولي أدميلسون بيدرو، في نزال أكد فيه تفوقه واستحقاقه للصعود إلى منصة التتويج.

ليهدي الجزائر ثان ميدالية ذهبية في المنافسة الإفريقية، بعد مواطنه دريس رضوان، المتوج بالذهب في فئة 73 كلغ.

للإشارة، تأهل المصارع، قيس مدثر، للنهائي بعد الفوز أمام منافسه المغربي عبد الرحمن بوسحيتة.