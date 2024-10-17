المصارع ليلي المهدي يهدي الجزائر رابع ميدالية في البطولة العالمية العسكرية

حقق المصارع الجزائري، ليلي محمد المهدي، اليوم الخميس، الميدالية البرونزية، في منافسات البطولة العالمية العسكرية.

وتحتضن فعالياتها عاصمة أوزبكستان، طقشند، في نسختها الـ42 التي تستمر إلى غاية 20 أكتوبر الجاري.

وتوّج المصارع الجزائري، ليلي محمد المهدي، ببرونزية الألعاب العسكرية، في فئة وزن 100 كلغ. ليرفع رصيد الجزائر إلى أربع ميداليات في هذه المنافسات.

للإشارة، توج أمس الأربعاء. كل من المصارع قيس مدثر بميدالية ذهبية، ودريس مسعود رضوان بميدالية فضية، وبن لعريبي بميدالية برونزية،