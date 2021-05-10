“المصاروة” يُهاجمون صلاح ويصفون محرز بفخر العرب الحقيقي !

يصنع النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز الحدث في وسائط التواصل الاجتماعي المصرية بعد تضامنه مع فلسطين.

الحساب الرسمي للجزيرة مصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكد أن قائد الخضر تلقى إشادة كبيرة من “المصاروة” بسبب خرجته الرائعة.

وأضاف ذات الحساب أن النجم الدولي المصري لفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تعرض لانتقادات كبيرة بسبب تجاهله للهجوم الصهيوني على فلسطين.

هذا ويُعتبر وسم “فخر العرب الحقيقي” الأعلى تداولًا في مصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.