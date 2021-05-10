“المصاروة” يُهاجمون صلاح ويصفون محرز بفخر العرب الحقيقي !

يصنع النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز الحدث في وسائط التواصل الاجتماعي المصرية بعد تضامنه مع فلسطين.
الحساب الرسمي للجزيرة مصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكد أن قائد الخضر تلقى إشادة كبيرة من “المصاروة” بسبب خرجته الرائعة.
وأضاف ذات الحساب أن النجم الدولي المصري لفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تعرض لانتقادات كبيرة بسبب تجاهله للهجوم الصهيوني على فلسطين.
هذا ويُعتبر وسم “فخر العرب الحقيقي” الأعلى تداولًا في مصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
انتقادات كبيرة للنجم #محمد_صلاح وإشادة بالنجم الجزائري #رياض_محرز بعد تضامنه مع #فلسطين ووسم #فخر_العرب_الحقيقي يتصدر الأعلى تداولًا في مصر pic.twitter.com/ONyVR041Oy
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 10, 2021
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