المصالح الفلاحية لبومرداس تحذر من أمراض فطرية تجتاح الحقول

حذرت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، اليوم الاثنين، من أمراض فطرية اجتاحت الحقول.

وحسب المديرية، ففي اطار الخرجات الأسبوعية للجنة مراقبة محاصيل الحبوب، زار اطارات المديرية منطقة الزعاترة ببلدية زموري، وبلدية سي مصطفى.

حيث لاحظت اللجنة بداية ظهور امراض فطرية في هذه الحقول.

واعطت تعليمات للفلاحين، بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة، باستعمال الادوية المناسبة.

وفي حال اي مشكل أو استفسار، عليهم الإتصال بالمديرية بمكتب حماية النباتات.

من جهة اخرى، خرج كذلك اطارات المقاطعة الفلاحية لدائرة بغلية لمراقبة محصول الحبوب لمنطقة الكوانين، الواقعة ببلدية بغلية.