عاجل

المصالح الفلاحية لبومرداس تحذر من أمراض فطرية تجتاح الحقول

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
المصالح الفلاحية لبومرداس تحذر من أمراض فطرية تجتاح الحقول
بقلم نسرين محفوف

حذرت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، اليوم الاثنين، من أمراض فطرية اجتاحت الحقول.

وحسب المديرية، ففي اطار الخرجات الأسبوعية للجنة مراقبة محاصيل الحبوب، زار اطارات المديرية منطقة الزعاترة ببلدية زموري، وبلدية سي مصطفى.

حيث لاحظت اللجنة بداية ظهور امراض فطرية في هذه الحقول.

واعطت تعليمات للفلاحين، بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة، باستعمال الادوية المناسبة.

وفي حال اي مشكل أو استفسار، عليهم الإتصال بالمديرية بمكتب حماية النباتات.

من جهة اخرى، خرج كذلك اطارات المقاطعة الفلاحية لدائرة بغلية لمراقبة محصول الحبوب لمنطقة الكوانين، الواقعة ببلدية بغلية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com