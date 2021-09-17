المصراتي :”شباب بلوزداد نادٍ كبير وسأقدم موسما كبيرا”

عبّر الوافد الجديد لشباب بلوزداد، أنس فوزي المصراتي، عن إرتياحه الشديد، بعد إلتحاقه رسميا بشباب بلوزداد، بعقد لمدة عامين، قادما من نادي هلال بنغازي الليبي.

وتحدث رأس الحربة الذي إلتحق في الساعات القليلة الماضية بـ”السياربي” قائلا :”أحيي كل من وضع الثقة في شخصي، لقد تحصلت على إستقبال ممتاز، والمسؤولون لم يبخلوا عليّ بأي شيء”.

وواصل في سياق مُتصل :”لقد وقعت مع فريق كبير، محليا وقاريا، تمكن من الفوز بالدوري لمرتين متتاليتي، وإن شاء الله سأعجب الجمهور، وأقدم موسما كبيرا”.