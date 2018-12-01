“المصروف” وراء نشوب المشاكل بين الزوجين

تطرّق برنامج “صريح جدا” في عدد جديد، لموضوع يتمثل في معرفة الشيء الذي يتسبب في الشجار والمشاكل بين الزوجين.

ورصدت كاميرا “النهار” التي جابت شوارع وهران العديد من أراء المواطنين بخصوص الشيء الذي يؤدي إلى نشوب المشاكل بين الزوجين.

حيث كانت معظم أرائهم ،أن المصروف هو السبب الأساسي لنشوب المشاكل بين الزوجين.