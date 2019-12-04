المصريون مُتخوفون على نجمهم من بن رحمة!

أبدى المصريون تخوفهم على نجمهم محمود حسن “تريزيغيه”، في حالة إلتحاق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بصفوف أستون فيلا مُستقبلا.

وإتفقت وسائل إعلام الأشقاء، على أن الجناح الطائر وفي حالة توقيعه مع “الفيلانز”، فإنه سيُشكل تهديدا على مكانة مُهاجم الفراعنة.

ويُحاول الفريق الناشط في البريميرليغ، منذ الصائفة الماضية، الظفر بخدمات مُحارب الصحراء، لكن دون جدوى، الى غاية كتابة هذه الأسطر.

يُذكر بأن نادي برينتفورد، يبقى رافضا حاليا على الأقل، لفكرة بيع عقد اللاعب الأسبق لنيس.

ويشترط “البيز”، الحصول على قيمة مالية تصل 30 مليون أورو، وهي القيمة التي تُعطل أي إتفاق مع طالبي خدمات الجزائري.