المصريون يؤكدون: “محرز على صواب” !

أشادت الجماهير المصرية بالنجم الجزائري “رياض محرز” الذي يقدم في مستوى رائع مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا.

فتداولت الجماهير “المصرية” تصريح “محرز” عندما وصل للقاهرة حول المقارنة بينه وبين “صلاح” وكانت إجابته واضحة: “لا تهمني المقارنات وسنرى من سيخدم منتخب بلاده أكثر”.

والآن “محرز” في الدور الربع النهائي رفقة الخضر في مهمة مواصلة المشوار إلى النهاية، في حين “صلاح” خرج رفقة منتخب بلاده من الدور الثمن النهائي.

ويعاني المصري “محمد صلاح” من انتقادات كبيرة بعد المستوى الباهت الذي ظهر به رفقة منتخب بلاده في كأس إفريقيا.