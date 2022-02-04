المصريون يثنون على تغطية التلفزيون العمومي لمباريات الفراعنة

نالت تغطية التلفزيون العمومي لمباريات كأس افريقيا إشادة كبيرة من قبل عشاق الكرة في إفريقيا وخاصة الأشقاء المصريين.

وقام التلفزيون العمومي بنقل عدد كبير من مباريات منتخب مصر عبر القناة الأرضية، أبرزها قمة أمس التي جمعت زملاء النجم محمد صلاح والمنتخب المستضيف للعرس الكروي الكاميرون.

كما استحسن المصريون وقفة الجزائريين من الجانب الإعلامي معهم. في ظل متابعتهم المباريات مجّانا.

يذكر أن “المصاروة” والجزائريين، تبادلوا أوجه الشكر والثناء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها “إنستغرام” و “الفايسبوك”.