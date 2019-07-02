المصريون يستفزون الخضر بشعار “المتعة ما بتأكلش عيش” !

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن تراجع آداء منتخب الفراعنة خلال نهائيات كأس امم إفريقيا الحالية التي تحتضنها مصر إلى غاية 19 جويلية الجاري.

ووصف موقع اليوم السابع المصري الآداء الرائع الذي قدمه المنتخب الوطني خلال دور المجموعات من المنافسة القرية بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع، لتستخلص الدروس من المنتخب اليوناني الذي تمكن من التتويج بكأس أمم أوروبا سنة 2004 بالرغم من مستواه الهزيل خلال الدورة، أو المنتخب الفرنسي الذي تمكن من التتويج بكأس العال للأندية بالرغم من عدم إقناعه للمتتبعين خلال البطولة التي إحتضنتها روسيا العام الماضي.