المصريون يشيدون بهجوم “الخضر” !

أبدت الصحف المصرية إعجابها بهجوم المنتخب الجزائري واعتبرته أحد أفضل وأقوى الخطوط الهجومية المشاركة في البطولة.

وكشفت صحيفة “الدستور” المصرية، أنّ فلسفة “بلماضي” يمكنها أن تقود الخضر لتحقيق لقب البطولة في ظل تواجد “محرز، براهيمي، بلايلي، فيغولي، أوناس” والسفاح “بغداد بونجاح”.

هذه الأسماء لديها صدى كبير في الوسط الرياضي الإفريقي، خاصة أن خط هجوم الخضر يمكنه أن يلعب بالعديد من الخطط سواء في المساحات الضيقة أو في حال توفر المساحات في الهجوم.

ورشحت ذات الصحيفة “بغداد بونجاح ليكون هداف البطولة كونه مهاجم “شرس” ونضج بشكل كاف والموسم الذي قدمه مع نادي “السد” يؤكد ذلك.