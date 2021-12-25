المصريون ينصحون كيروش بتفادي مواجهة الخضر في الكان بهذه الطريقة

تطرّق الإعلام المصري اليوم إلى سيناريوهات وإحتمالات مواجهة منتخب الفراعنة للمنتخب الجزائري في كأس امم افريقيا بشكل مبكّر.

ونصح موقع “بوابة الأهرام” المدرب كيروش ولاعبيه بتفادي المنتخب الجزائري بطريقة سهلة جدّا، وهي اللعب على تصدّر المجموعة الرابعة التي يتواجد فيها زملاء محمد صلاح لتفادي الجزائر.

كما قال أنه يوجد سيناريو أول صعب سواء في حالة التأهل كثاني مجموعة، أو حالة التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وقال المصدر أن السيناريو الثاني هو أن يحتل منتخب الفراعنة المركز الثاني في المجموعة الرابعة وفي تلك الحالة ستنتظره مواجهة صعبة للغاية في دور الـ16، حيث سيواجه متصدر المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات: الجزائر – كوت ديفوار – سيراليون – غينيا الإستوائية.

يحدث هذا، في ظل ترشيح الإعلام الإفريقي والعربي لتأهل كتيبة بلماضي على رأس المجموعة في الدور الأوّل بالنظر إلى المعطيات والإنجازات العربية والإفريقية التي حقّقها سواء المنتخب المحلّي أو الأول في الأونة الأخيرة.