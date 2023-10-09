المصري أبو جبل: “الجزائر تملك منتخبا كبيرا وسنستفيد من مواجهته”

أكد حارس المنتخب المصري، أبو جبل، بأن اللقاء الودي المرتقب يوم الـ 16 أكتوبر الجاري، أمام المنتخب الجزائري، سيكون مفيدا لتشكيلة الفراعنة.

وأوضح حامي عرين نادي البنك الأهلي المصري، قائلا: “ستكون المباراة بين المنتخب المصري والجزائري كبيرة، بالتأكيد مصر تملك فريق كبير. ويمثل إفريقيا أحسن تمثيل. والجزائر أيضا نفس الشيء ولديه عناصر جيدة جدا”.

وأضاف أبو جبل في تصريحات خص بها موقع “وين وين” القطري: “اللقاء سيكون مفيدا للمنتخبين من أجل التحضير لكأس أمم إفريقيا القادمة. والاحتكاك مع المنتخبات الإفريقية يكون دائما مفيدا”.

وختم ذات المتحدث: “بالنسبة إلى المنتخب المصري. مواجهة الجزائر ستكون امتحانًا كبيرًا سنستفيد منه. هو اختبار جيد بالنسبة إلينا، سنأخذ منه خبرات ستساعدنا في كأس أمم إفريقيا”.