المصري إبراهيم حمدتو يصنع الحدث في الألعاب البارالمية

شهدت مباراة البطل المصري في لعبة تنس الطاولة إبراهيم حمدتو اهتماما إعلاميا لم يسبق له مثيل في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو حيث تواجدت جمع كاميرات المصورين لمتابعة حمدتو

وواجه المصري إبراهيم حمدتو اللاعب الكوري بارك هونغ في منافسات دور المجموعات لتنس الطاولة (فردي رجال).

وكشف حمدتو قاهر المستحيل، عن تجربته وحياته ومشواره مع لعبة تنس الطاولة، وتحدث عن تفاصيل حياته قبل الحادث الذى تعرض له، والذى أدى إلى بتر ذراعيه، ليمارس الرياضة مستخدما فمه بدلا من يديه.

وذكر إبراهيم حمدتو، أنه الوحيد في العالم الذى يلعب تنس الطاولة بـ”فمه” بعدما تعرض لحادث وهو فى العاشرة من العمر، قائلا: “كان طموحى أن يكون عندى ورشة نجارة، ولم أتخيل أن أصل إلى ما أنا فيه الآن”، وبعد الحادث كنت أذهب إلى مراكز الشباب فى بلدتى بدمياط، فقال لى أحد الأصدقاء: “إبحث عن شيئ يمكنك القيام به” وكانت هذه الكلمات بمثابة التحدى لى، حيث جلست مع نفسى، وقررت أن أفعل شيئا وبالفعل تغيرت حياتى فبدأت أتدرب مع نفسى على الحائط، فى مركز الشباب لمدة عام، وكانت أول مباراة لى مع الشخص الذى قال لى الكلمات التى حولت حياتى وطريقى.