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الرياضة

المصري حمادة مدربا جديدا لوفاق سطيف

بقلم محمد لمين صحراوي
المصري حمادة مدربا جديدا لوفاق سطيف
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أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الأربعاء، رسميا عن تعيين التقني المصري، محمد يحيى محمود صدقي الملقب بـ ” كابتن حمادة ” مدربا جديدا للنادي.

وكشفت إدارة الوفاق في بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن المدرب المصري. سيكون مرفوقا بكل من مواطنه محمد كامل يوسف الجمل، كمساعد، والتونسي محمد وجيه بلعيد، محضرا بدنيا.

كما أبرزت في المقابل، أن “كابتن حمادة” سيحل رفقة أعضاء طاقمه الفني. بمدينة سطيف في الأيام المقبلة لمباشرة عمله بالنادي.

يشار إلى أن حمادة، الذي شغل مؤخرا منصب رئيس قطاع الناشئين في نادي زد المصري. يملك خبرة كبيرة في عالم التدريب. وهو الذي كان ضمن طاقم الجيل الذهبي لمنتخب مصر. الذي حقق 3 ألقاب متتالية لكأس أمم إفريقيا، تحت قيادة حسن شحاتة.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎# بیان في ضوء ساسة الغيرات الني أددثتها إدارة نادي وفاق سطيف تحسبا لتحضيرات الموسم الكروي 2026 2027 ونبعا لليان الأخير الصادر عن إدارة النادي، تعلن رسميا عن عيين المصري محمد يحیى محمود صدقي المكنى "كابتنحمادة" مدريا جديدا للنادي. وسيرافقي العدرب المصرى في مهامه الدرية طاقم فلى مسكل من مساعد المدرب المصرى محمد ነበነስ كامل يوسف الجمل المدضر البدني النونسي ኃበነስ وحله بلعيد, سيحل المدرب المصري رفقة طاقمه بمدينة سطيف في الأيام المقلة لمباشرة عمله بالنادي، سونكفاز senelgas‎’‎

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