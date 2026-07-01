المصري حمادة مدربا جديدا لوفاق سطيف

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الأربعاء، رسميا عن تعيين التقني المصري، محمد يحيى محمود صدقي الملقب بـ ” كابتن حمادة ” مدربا جديدا للنادي.

وكشفت إدارة الوفاق في بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن المدرب المصري. سيكون مرفوقا بكل من مواطنه محمد كامل يوسف الجمل، كمساعد، والتونسي محمد وجيه بلعيد، محضرا بدنيا.

كما أبرزت في المقابل، أن “كابتن حمادة” سيحل رفقة أعضاء طاقمه الفني. بمدينة سطيف في الأيام المقبلة لمباشرة عمله بالنادي.

يشار إلى أن حمادة، الذي شغل مؤخرا منصب رئيس قطاع الناشئين في نادي زد المصري. يملك خبرة كبيرة في عالم التدريب. وهو الذي كان ضمن طاقم الجيل الذهبي لمنتخب مصر. الذي حقق 3 ألقاب متتالية لكأس أمم إفريقيا، تحت قيادة حسن شحاتة.

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