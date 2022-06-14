المصعد الهوائي البليدة- الشريعة متوقف إثر سرقة 300 متر من الكوابل

أفادت مديرية النقل لولاية البليدة أن خدمة النقل التي كان يضمنها المصعد الهوائي الرابط بين بلديتي البليدة والشريعة متوقفة. كما أفاد مدير القطاع إدير رمضان شريف، لـ”و.أ.ج”، أن التوقف سببه عملية تخريب مست المنشأة.

في حين، أوضح مدير القطاع، أن خدمة النقل عبر الكوابل الكهربائية بين البليدة ومرتفعات الشريعة متوقفة منذ الأحد الماضي. وهذا عملية تخريب مست المنشأة (سرقة الكوابل الكهربائية) من طرف مجرمين على مستوى بني علي.

كما أضاف أن العملية مست سرقة قرابة الـ300 متر من الكوابل الكهربائية. لافتا إلى أن مصالحه رفعت دعوى قضائية ضد مجهولين لدى المصالح الأمنية المعنية.

في حين، تعد هذه العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي طالت المنشأة نهاية شهر أبريل المنصرم. والتي تسببت في توقفه عن العمل بسبب عمل تخريبي مماثل حرم مستعملي المصعد من هذه الخدمة.

وكانت مديرية النقل قد أعلنت منتصف شهر مايو الفارط الانطلاق في استغلال المصعد الهوائي في شطره الأول (البليدة- بني علي). بعد توقفه عن العمل نتيجة العمل التخريبي الذي طال المنشأة. مشيرة الى أن أشغال الصيانة لا تزال مستمرة على مستوى الشطر الثاني الرابط بين محطتي بني علي والشريعة.

في حين، تم استئناف النقل بالمصعد الهوائي (تيليفيريك) في شعر أكتوبر 2021. و هذا انطلاقا من البليدة إلى بني علي و الشريعة.

وجاء في منشور لمديرية النقل للولاية عبر صفحتها على الفايسبوك”:تعلم مديرية النقل لولاية البليدة عن استئناف النقل بالمصعد الهوائي( تيليفيريك) ابتداءً من اليوم السبت و هذا انطلاقا من البليدة إلى بني علي و الشريعة.