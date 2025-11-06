المصعد الهوائي بين باب الوادي والزغارة يعود للعمل 

سيتم السبت المقبل إعادة افتتاح المصعد الهوائي الرابط بين باب الوادي والزغارة مرورا بحي سيلاست. وهذا بعد فترة توقف خصصت لإجراء عمليات فحص شامل للمرفق.

وحسب بيان المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية (إيتاك) في بيان لها, اليوم سيتم تشغيل المصعد الهوائي من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السابعة مساء.

وأشار البيان إلى ان اعادة تشغيله جاءت “بعد عدة أشهر من التوقف الذي خصص لأشغال الفحص الشامل, وفقا للتنظيم المعمول به”.

ومكنت هذه العملية من القيام بمراجعة دقيقة للمكونات الأساسية للمنشأة بهدف توفير أقصى درجات السلامة وضمان استمرارية استغلالها.

كما خضع الموقع أيضا لعملية تجديد للبنايات الداخلية والخارجية, مست المحطات الثلاث على هذا المسار من أجل تقديم “إطار مريح وآمن لمستخدميه”.

العملية تمت بالتعاون مع مجمع النقل البري للمسافرين “ترونستيف”, وصاحب المشروع المفوض, مؤسسة استغلال ميترو الجزائر “سيما”, إضافة لولاية الجزائر.