قناة النهار المصلحة المركزية لمكافحة الجـريمة المنظمة..بصمة أمنية نوعية بقلم قناة النهار نشر في 28 جوان 2022 - 13:37 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 95 0 المصلحة المركزية لمكافحة الجـريمة المنظمة..بصمة أمنية نوعية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IWQVk اقرأ أيضا الأعمال متواصلة على قدم وساق بالمركب الأولمبي بوهران تحسبا لحفل الإفتتاح والكل متجند لإنجاحه قناة النهار 21 جوان وزير الرياضة التونسي: لدينا تطمينات بفتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس هذه الصائفة قناة النهار 28 جوان أدرار: ندوة صحفية لوزير التربية على هامش إنطلاق إمتحانات شهادة البكالوريا قناة النهار 12 جوان وزير السياحة: قدمنا كل المقومات السياحية للمستثمرين وقانون الإستثمار السياحي لن يُمَس مدة 10 سنوات قناة النهار 23 جوان وزير الرياضة التونسي يكشف حقيقة إقصاء منتخب تونس من مونديال قطر قناة النهار 28 جوان الوفد الفرنسي يحط الرحال بوهران..شكرا للجزائر على الإستقبال قناة النهار 23 جوان وزير التربية يرد على صحفي: حاجة ما تبدلت منذ 2017..درنا مراكز تجميع قريبة هادا ماكان قناة النهار 12 جوان الجزائر تنفي الأخبار الصادرة من مخابر الدعاية المخزنية حول مزاعم عقد إجتماع طارىء للجامعة العربية قناة النهار 16 جوان الوادي: الكشف على إنتحال صفة لأحد المترشحين وتم تطبيق الإجراءات القانونية قناة النهار 08 جوان زيادات كبيرة في أسعار الاضاحي وهذه هي مبررات الموالين قناة النهار 21 جوان