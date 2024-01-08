المضاربة بـ”الأرز”.. التحريات تكشف الجديد وإيداع المتهمين الحبس المؤقت

أعلن مجلس قضاء الجزائر فتح تحقيق قضائي بجنحة المضاربة غير المشروعة. حيث تم بتاريخ 30 ديسمبر 2023 ضبط شاحنة من طرف عناصر الدرك الوطني على مستوى إقليم بلدية بودواو. محملة بكمية من مادة الأرز مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتوضيب.

كما تم العثور على كمية أخرى من نفس المادة بمقر الشركة، يضيف بيان. قسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة لدى محكمة سيدي امحمد.

كما توصلت التحريات، إلى أن المشتبه فيه قام باستيراد 20 حاوية محملة بالأرز موجهة للتوضيب. ولكنه باعها على حالتها لأحد تجار الجملة.

وبعد استجواب المتهمين من قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.

للتذكير، تمكن الدرك الوطني ببومرداس من حجز كمية معتبرة من مادة الأرز موجهة للمضاربة.

وتم توقيف شاحنة محملة بمواد غذائية (أرز) لا يحوز صاحبها على سجل تجاري أو فاتورة.

وكان صاحب الشركة، يقوم ببيع السلع المستوردة على حالتها دون توضيبها.

العملية نفذها أفراد فرقة أمن الطرقات ببودواو، حيث تم على إثرها حجز 505.5 طن من مادة الأرز بقيمة مالية بلغت 5 ملايير و 944 مليون سنتيم.