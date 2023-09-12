المضاربة بـ”حليب الدولة”.. ايداع بائع لبن ومتهم آخر الحبس بالعاصمة

أمر قاضي الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، بوضع متهمين اثنين موقوفين رهن الحبس المؤقت. لمتابعتهما بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب المدعم.

كما تم تحديد جلسة المحاكمة يوم 19 سبتمبر الجاري بطلب من دفاع الوكيل القضائي للخزينة العمومية للإطلاع على الملف.

وجاء قرار المحكمة عند تقديم المتهمين للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري، بعدما تمكنت مصالح الامن بالعاصمة بالمقاطعة الشرقية للباب الزوار، من توقيفهما متلبسين بجريمة المضاربة في الحليب المدعم.

ومكنت العملية من حجز 30 صندوق بمجموع 300 كيس من الحليب الذي قام ببيعها المشتبه فيه الأول لتاجر بائع اللبن بحي سوريكال بباب الزوار وهو المشتبه فيه الثاني في ذات القضية، بالاضافة الى مشتبه فيه ثالث.

وتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية لاستكمال إجراءات التحقيق سيخضع والسماع إليه في محاضر رسمية.

وفي الجلسة المؤجلة نبه القاضي أن حليب الأكياس مدعم من طرف الدولة، ولا يحق لأي شخص شراؤه بكميات معتبرة للبيعه لمحلات بيع اللبن، لمزجه مع حليب البقرة ثم عرضه للبيع في السوق.