المضاربة بمركبات “فيات”.. تفكيك شبكة دولية

تمكنت عناصر الدرك الوطني، من تفكيك شبكة دولية مختصة في المضاربة والمتاجرة غير المشروعة في المركبات علامة فيات دوبلو بانوراما.

وحسب بيان الدرك الوطني، فإن العملية أسفرت عن توقيف 13 مشتبه فيهم ضمن الشبكة الإجرامية الدولية. التي تضم أشخاص طبيعيين ومعنويين من جنسيات مختلفة. يتاجرون بمركبات فيات دوبلو بانوراما.

كما جاءت العملية بناء على التحريات والمعلومات الواردة إلى مصلحة البحث والتحري بتيبازة. مفادها وجود تلاعبات في عملية تسويق المركبات من علامة فيات دوبلو بانوراما المصنعة في الجزائر.

وتقوم الشبكة باستيراد السيارات الجديدة والأقل من ثلاثة سنوات دون الحصول على رخصة أو اعتماد من السلطات الوصية. بطرق تدليسية من خلال إنشاء شركات داخل الوطن وأخرى خارجه تابعة لنفس الشبكة الدولية. للتملص من الرقابة وتهريب العملة من وإلى الخارج بطرق تدليسية والتهرب الضريبي.

ومكنت العملية من حجز 61 مركبة من مختلف الأنواع والعلامات، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 5.990.000 دج. وكذا 700 أورو، هواتف نقالة، أجهزة إعلام آلي، آلتين لعد النقود، أختام خاصة بالشركات والأشخاص، لوحات ترقيم لسيارات أجنبية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور