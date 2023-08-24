المضاربة: حجز أكثر من 870 طن من السلع خلال 7 أشهر

تمكنت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، من القيام بأكثر من 120 ألف تدخل في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري 2023.

وحسب حصيلة للوزارة، سمحت هذه التدخلات، بحجز أكثر من 870 طن من السلع.

وأسفرت عمليات الرقابة الخاصة بمكافحة المضاربة غير المشروعة اسفرت على تسجيل 120221 تدخل مكن من تسجيل 73 جنحة، وتحرير 73 محضر متابعة قضائية.

كما قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر ب 24ر873 طن بقيمة إجمالية تقدر ب 825ر499 مليون دج.

ومن بين المواد المحجوزة في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، نجد زيت المائدة المدعم (130359 لتر). الحليب المدعم (9132 لتر) السميد (80ر162 طن). والفرينة (94ر213 طن) والسكر (61ر37 طن).

ومواد مختلفة كالموز، التفاح، البصل، البطاطا بكمية قدرها (66ر312 طن)، مع حجز 23590 بيضة أي ما يقارب 786 صفيحة.

وتمت القيام بهذه التداخلات على مستوى تجار التجزئة بنسبة 76 بالمائة. وتجار الجملة بنسبة 18 بالمائة ووحدات الانتاج بنسبة 6 بالمائة ومحلات المستوردين بنسبة 1 بالمائة.

وتأتي هذه التدخلات التي جرت بالتنسيق مع المصالح الأمنية تطبيقا لأحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في الـ28 ديسمبر 2021. والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

وإجمالا، قامت مصالح الرقابة خلال السبع أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بقرابة 27ر1 مليون تدخلا. مكن من معاينة 124462 مخالفة (+1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2022). وتحرير 118195 محضر متابعة قضائية (+8 بالمائة), مع اقتراح غلق 8502 محل تجاري (-18 بالمائة).

كما أسفرت هذه العمليات عن حجز سلع بقيمة إجمالية تقدر 33ر1 مليار دج (+27 بالمائة). مع تسجيل رقم أعمال مخفي مقدر ب 82ر32 مليار دج (+42 بالمائة).

ولدى تفصيلها لهذه الحصيلة، أوضحت الوزارة أن مصالح الرقابة التابعة لها أنها قامت بمراقبة 26396 حمولة على مستوى الحدود (-18 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى ل2022). تم منها رفض دخول 364 حمولة (-19 بالمائة) تحتوي على منتجات غير مطابقة تقدر كميتها ب 48137 طن بقيمة 47ر10 مليار دج. مع تحرير 12محاضر رسمية حولت إلى الجهات القضائية.

وفي مقابل ذلك تم تحرير 25988 مقرر دخول المنتوج بكمية إجمالية (-18 بالمائة) مقدرة بـ 89ر13 مليون طن بقيمة 1283 مليار دج.

وأرجعت الوزارة تراجع عدد الحمولات إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

وبخصوص مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن، تشير الحصيلة إلى تسجيل خلال نفس الفترة 83867 تدخل. ومعاينة 471 مخالفة وتحرير 414 محضر متابعة قضائية مع اقترح الغلق ل22 محل تجاري.

وفيما يتعلق بمحاربة ظاهرة البيع على الأرصفة، فقد تم تسجيل 41014 تدخل. وتم في هذا الاطار تسجيل 1447 مخالفة، و1294 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 108 محل تجاري.

وفي إطار محاربة ظاهرة المذابح الدواجن غير الشرعية، فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة 10467 تدخلا، ومعاينة 384 مخالفة. وكذا تحرير 353 محضر متابعة قضائية مع حجز 90ر41 طن بقيمة 98ر7 مليون دج, واقتراح غلق 42 محل تجاري.

وبخصوص الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات، أسفرت الحصيلة عن تسجيل 14374 تدخل. تم على اثرها معاينة 460 مخالفة وتحرير 441 محضر متابعة قضائية وحجز 57ر61 طن من السلع بقيمة 98ر28 مليون دج.