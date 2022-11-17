المضاربة غير المشروعة: أحكام بالحبس بين 3 و15 سنة ضد 22 شخصا بهذه الولايات خلال 4 أيام

نشرت وزارة العدل حصيلة المتابعات القضائية بخصوص مكافحة المضاربة غير المشروعة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 نوفمبر 2022.

واوضحت الوزارة في بيان لها عن متابعات جزائية ضد 58 متهما لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 نوفمبر 2022. حيث تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري، مع فتح تحقيقات قضائية في 06 قضايا.

أضاف البيان انه قد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 22 متهم لمدد تتراوح بين 03 سنوات و15 سـنة حبسا نافـذا. وغرامات من خمسمائة ألف إلى عـشـرة مـلايـين دينـار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: بسكرة، البليدة، تمنراست، تبسة، تلمسان، تيارت، الجلفة، سكيكدة، معسكر، برج بوعريريج، خنشلة، سوق أهراس.