المطار الدولي..توقيف خمسيني بتهمة الانتماء إلى المنظمة الارهابية “ماك”

قدمت الشرطة القضائية المتنقلة بباب الزوار اليوم الإثنين، أحد المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية، لضلوعه في قضية تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية خارج الوطن، ويتعلق الأمر بالمدعو ” آ.س.م” رب أسرة يبلغ من العمر 55 سنة، تنحدر اصوله من ولاية تيزي وزو.

وحسب ما أفيد من معلومات اولية بخصوص التحقيق مع المتهم، الذي مثل أمام قاضي التحقيق للسماع اليهم بخصوص وقائع نسبت إليه، فإن عملية إيقافه تمت على يد مصالح أمن مطار هواري بومدين الدولي.

حيث كان المتهم بصدد دخول التراب الوطني، لقضاء العطلة الصيفية برفقة أهله بمنطقة تيزي وزو.

ليتم تحويل المعني للتحقيق أمام المصالح القضائية بعد السماع إليه بخصوص التهم المنسوبة اليه في ملف قضائي سبق وأن عالجته محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.

أين صدر أمرا بالقبض الجسدي في حقه.

وتبين أن المتهم حسب ” مصادر النهار” أنه وفي إطار التحقيق مع جماعة إرهابية تنتمي إلى المنظمة الإرهابية “ماك” الناشطة خارج الوطن.

والتي يسيرها الإرهابي الفار من العدالة الجزائرية ” فرحات مهني”.

بحيث ورد خلال مجريات التحقيق الإبتدائي أن المتهم ينشط ضمن المنظمة هذه كما أسس علاقات مع أعضاء المنظمة التي صنفتها السلطات الجزائرية بأنها إرهابية وتخريبية.

وفي انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق مع المتهم الموقوف أمام قاضي التحقيق لذات المحكمة.