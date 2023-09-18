المطار الدولي.. سارق أمتعة المسافرين في قبضة الأمن

أطاحت كاميرات المراقبة بمطار هواري بومدين بسارق امتعة المسافرين، في أعقاب اختفاء عديد الأمتعة. تم بموجبها التبليغ عنها من طرف الضحايا وهذا خلال ايداع امتعتهم بالسيارات المركونة بحظيرة المطار.

وفي أعقاب التحريات التي باشرتها مصالح أمن مطار هواري بومدين في قضايا السرقة المسجلة، تم التوصل إلى الفاعل الاول. المدعو “ش.م.أ” مضيف طائرة سابقا. ومرافقه المدعو “ب.أ”. فتم توقيفهما بعد رصد فيديو للأول وهم يسرق الأمتعة من حظيرة المركبات.

وتم تقديم المتهمين كليهما اليوم الاثنين،أمام هيئة محكمة الجنح وفقا لاجراءات المثول الفوري للمحاكمة لمتابعتهما بجنحة السرقة بالمطارات، كما تأسس 3 ضحايا امرأتين وشاب الذين تعرضوا الى سرقة امتعتهم المتمثلة في جهاز هاتف نقال، مبلغ من العملة الوطنية بقيمة 5ملايين سنتيم ومبلغ اخر بالعملة الصعبة مقدر 500 أورو وسروال قصير جينز.

والتمس في هذا المقام وكيل الجمهورية وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت فيما قرر القاضي تأجيل النظر في الملف إلى الاسبوع المقبل.

هذا عدد المسافرين عبر مطار هواري بومدين فى الثلث الأول من 2023