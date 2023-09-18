المطار الدولي.. سارق أمتعة المسافرين في قبضة الأمن
أطاحت كاميرات المراقبة بمطار هواري بومدين بسارق امتعة المسافرين، في أعقاب اختفاء عديد الأمتعة. تم بموجبها التبليغ عنها من طرف الضحايا وهذا خلال ايداع امتعتهم بالسيارات المركونة بحظيرة المطار.
وفي أعقاب التحريات التي باشرتها مصالح أمن مطار هواري بومدين في قضايا السرقة المسجلة، تم التوصل إلى الفاعل الاول. المدعو “ش.م.أ” مضيف طائرة سابقا. ومرافقه المدعو “ب.أ”. فتم توقيفهما بعد رصد فيديو للأول وهم يسرق الأمتعة من حظيرة المركبات.
وتم تقديم المتهمين كليهما اليوم الاثنين،أمام هيئة محكمة الجنح وفقا لاجراءات المثول الفوري للمحاكمة لمتابعتهما بجنحة السرقة بالمطارات، كما تأسس 3 ضحايا امرأتين وشاب الذين تعرضوا الى سرقة امتعتهم المتمثلة في جهاز هاتف نقال، مبلغ من العملة الوطنية بقيمة 5ملايين سنتيم ومبلغ اخر بالعملة الصعبة مقدر 500 أورو وسروال قصير جينز.
والتمس في هذا المقام وكيل الجمهورية وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت فيما قرر القاضي تأجيل النظر في الملف إلى الاسبوع المقبل.
هذا عدد المسافرين عبر مطار هواري بومدين فى الثلث الأول من 2023
وكشفت المديرية العامة للجمارك، عدد المسافرين عبر مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
كما أوضح المصدر أن مفتشية أقسام الجمارك بمطار هواري بومدين-مسافرين، سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية عبر الرحلات المحلية. خروج حوالي 270 ألف مسافر ودخول أزيد من 276 ألف مسافر.
أما بالنسبة للرحلات الدولية، فسجلت المفتشية، وهي مكتب جمارك متخصص في معالجة المسافرين وأمتعتهم. خروج أزيد من 640 ألف مسافر ودخول حوالي 511 ألف مسافر خلال نفس الفترة.
كما بلغ المعدل اليومي للمسافرين المعالجين عند الخروج 7100 مسافر و5680 مسافر عند الدخول.