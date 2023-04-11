قناة النهار المطاعم التركية تشهد حركية كبيرة وقت الآذان خلال شهر رمضان بقلم قناة النهار نشر في 11 أفريل 2023 - 18:20 شارك غرِّد أرسل 59 0 المطاعم التركية تشهد حركية كبيرة وقت الآذان خلال شهر رمضان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Yi4UW اقرأ أيضا طيب معانا/ خبز الهريسة🥖 بوراك بالبطاطا وكبد الدجاج😋 طاجين الكلى الأبيض بالقرنون🥘 وخرشف بالدرسة😋 قناة النهار 31 مارس بلال نجم مسلسل الدامة: شقيقي إسلام يمثل خير مني بقليل قناة النهار 11 أفريل فرقة تيكوباوين: مازال ماصولناش للعالمية ولما لا القيام بديو مع فنان أمريكي أو هندي قناة النهار 28 مارس "هكذا رد بلماضي حول إفطار اللاعبين في مباراة النيجر.."الدين تاعنا ساهل قناة النهار 26 مارس أم الخير تفاجئ الجميع بأغنية رائعة مليئة بالأحاسيس مهدات لكل الأمهات قناة النهار 29 مارس رجال صدقوا : أسد الله الغالب..علي بن أبي طالب قناة النهار 26 مارس دخول "الموز المحلي" للأسوق لكسر الأسعار خلال الشهر المبارك قناة النهار 29 مارس أنيسة علي باي: "ما نقدرش نلعب دور فكاهي فيه التبهليل" قناة النهار 05 أفريل أمين بومدين: "ما نقدروش نقارنو ما بين "انسبيكتور كمال" و "انسبيكتور الطاهر".. لهذا السبب قناة النهار 07 أفريل رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة على ولايات الجنوب قناة النهار 06 أفريل