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قناة النهار

المطاعم التركية تشهد حركية كبيرة وقت الآذان خلال شهر رمضان

بقلم قناة النهار
المطاعم التركية تشهد حركية كبيرة وقت الآذان خلال شهر رمضان
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المطاعم التركية تشهد حركية كبيرة وقت الآذان خلال شهر رمضان

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