المطالبة بإلغاء اللجنة الوطنية لتحويل المرضى إلى الخارج

دعا رئيس مصلحة الأورام السرطانية بمركز CPMC، كمال بوزيد، بإلغاء اللجنة الوطنية لتحويل المرضى إلى الخارج لأجل العلاج.

كما طالب كمال بوزيد، في تصريح للإذاعة الجزائرية، بإلغاء الاتفاقيات بين الجزائر والمستشفيات الأجنبية، لأنها تعمل –حسبه- بطرق غير شفافة.

بالإضافة إلى استنزافها لأموال ضخمة بالعملة الصعبة، يمكن استغلالها في تطوير الطب بالجزائر.

وتطرق، رئيس الجمعية الجزائرية لطب السرطان، إلى قضية مريضة واحدة تتلقى العلاج المناعي Immunotherapie، بالخارج على يد اللجنة.

وقال البرفيسور، أن حصص العلاج بلغت 33 ، بتكلفة 900 ألف أورو من صندوق الضمان الاجتماعي.

وأشار المتحدث، أن هذه القيمة يمكن علاج 10 مرضى جزائريين مطالبا بتوفير العلاج المناعي الحديث مع العلاج المستهدف.