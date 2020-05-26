المطالبة بإلغاء كافة البطولات الإفريقية لهذا الموسم !

كشف “برنس بامبو”، عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن اللجنة أصدرت توصية للمكتب التنفيذي بإلغاء جميع بطولات القارة هذا الموسم.

يأتي هذا بعد انتشار فيروس “كورونا” المستجد في مختلف بقاع العالم والذي أوقف جل المسابقات الرياضية.

وقال “بامبو” في تصريحاته للإذاعة الغانية، أنه تم تأجيل بطولة كأس إفريقيا للمحليين وتصفيات كان 2021 وجميع مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف.

وأضاف: “تواصلنا مع الجمعيات العمومية على أرض الواقع والوضع الحالي لا يسمح بإقامة مباريات لكرة القدم وهناك العديد من الدوريات التي تم إلغاؤها”.

وأشار إلى أن اللجنة الطبية بالطبع لا تملك سلطة إلغاء البطولات، ولكنها أوصت بذلك، لصعوبة الوضع الحالي.