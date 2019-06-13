المطالبة ببطولة من 16 فريق في قسم ما بين الرابطات –شرق- !

يترقب الكثير من متتبعي كرة القدم في الجزائر الاجتماع الذي سيعقده المكتب الفيدرالي يوم 15 جوان لإعادة ضبط أقسام مابين الرابطات وطرح الصيغة الجديدة لها.

هذا وأكدت أصداء من محيط المكتب الفيدرالي تشير الى صعود ثلاث أندية والتي احتلت أحسن المراتب الثانية في البطولات الجهوية المختلفة الأمر الذي يعتبره الكثيرون مخالفا للقانون ذاك أن القانون يشير الى لزوم صعود جميع الأندية التي أحتلت المركز الثاني في كل البطولات ، هذا وتشير مصادرنا الى أن قسم ما بين الرابطات – الشرق – سيتكون من 14 فريق الأمر الذي رفضه الكثير من الأندية معتبرين أن جعل هذا القسم يتكون من 16 فريق من شأنه ارضاء جميع الأندية وكذا بعث المنافسة فيه بشكل قوي.