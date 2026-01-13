المطالب المالية المرتفعة لأنجي تُعقّد صفقة انتفال عبدلي إلى مارسيليا

يقف العائق المالي حجر عثرة أمام إتمام صفقة انتقال الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وذلك بعدما حدّد نادي أنجي مبلغ 5 ملايين يورو للتخلي عن لاعبه، رافضًا تقديم أي تسهيلات أمام إدارة نادي أولمبيك مارسيليا.

ووفقا لتقارير فرنسية، فإن نادي أولمبيك مارسيليا وضع الدولي الجزائري حيماد عبدلي على رأس قائمة أولوياته لتدعيم مركز صانع اللعب خلال فترة الانتقالات الجارية.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن إدارة نادي الجنوب الفرنسي توصلت إلى اتفاق مبدئي على الصعيد التعاقدي مع اللاعب، الذي أبدى بدوره تفضيله للانتقال إلى مارسيليا. رغبةً منه في خوض تجربة جديدة والدفاع عن ألوان نادٍ يملك طموحات كبيرة محليًا وقاريًا.

غير أن إتمام الصفقة يبقى مرتبطًا بتجاوز العقبة المالية، إذ يشترط نادي أنجي مبلغ 5 ملايين يورو للتخلي عن لاعبه. وهو ما تعمل إدارة “لوام” على مناقشته ومحاولة تخفيضه أو إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

ويبقى ملف عبدلي مفتوحًا على كل الاحتمالات في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين خلال الأيام المقبلة. في ظل إصرار مارسيليا على حسم صفقة صانع الألعاب قبل نهاية الميركاتو الشتوي.