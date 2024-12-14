صنف موقع “Taste Atlas” المتخصّص في فنون الطبخ العالمية، المطبخ الجزائري، الأول عربيا وإفريقيا و21 عالميا.

وحسب آخر تصنيف للموقع المذكور، جاءت الجزائر في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا كأحسن 100 مطبخ في العالم لسنة 2024-2025.

كما احتل المطبخ الجزائري المرتبة الـ21 عالميا، لتكون بذلك أفضل مرتبة تحصل عليها الجزائر وكذا المطبخ الإفريقي والعربي.

وتضمن التصنيف 31 صنفا من أشهر الأطباق والحلويات الجزائرية كان على رأسها الرشتة والحريرة والمحاجب.

بالإضافة إلى الشربة فريك والشخشوخة واللوبيا، والشكشوكة، والخفاف والبغرير والمخبز ومقروط اللوز وغيرها الكثير.

وحصلت الجزائر على نسبة 4.31 لتليها لبنان في المرتبة الثانية عربيا، وتونس في المرتبة الثالثة عربيا والثانية إفريقيا. والمغرب في المرتبة الثالثة إفريقيا والرابعة عربيا.

وعلى الصعيد العالمي، كانت الصدارة من نصيب المطبخ اليوناني، وجاء بعده المطبخ الإيطالي ثم المكسيكي في المرتبة الثالثة.

يذكر أن المطبخ الجزائري حاز في العام 2022 على المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، والرابعة والثلاثين عالميا.

كما سيطر المطبخ الجزائري، في فيفري 2023، على قائمة الأطباق الـ25 الأفضل في قارة إفريقيا بـ 8 أطباق.