المطربة السعودية وعد ترتدي الحجاب

أعلنت الفنانة السعودية وعد عن ارتدائها الحجاب، موضحة أن القرار لم يكن سهلاً عليها، لكنه جاء بعد تفكير طويل واقتناع تام.

وقالت وعد أن هذه الخطوة كانت بمثابة تغيير جذري في حياتها، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

وبثّت وعد مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث تحدثت عن دوافعها لاتخاذ هذا القرار الصعب.

مشيرةً إلى أنه استلزم منها الكثير من التفكير، لكنها في النهاية اختارت أن تخطو هذه الخطوة بإيمان ورضا.

وقالت وعد في الفيديو: “السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله، القرار كان جدًا صعب فوق ما تتخيلوا. خصوصًا في مجال شغلي وحياتي. الحمد لله، بقالي فترة وأنا مترددة وعايزة أتحجب. وأسأل نفسي: هعمل إيه في شغلي؟.. وبعدين، الحمد لله، خدت القرار أمس”.

وأضافت: “أول شيء عملته، كلمت المكتب وقلت لهم يمسحوا كل صوري، وربنا يسامحنا على كل اللي فات. قعدت على تيك توك ومسحت الصور. وإن شاء الله هستمر في شغلي، لكن أكيد مش هصور نفسي بعد الآن. واثقة إن الناس هتفرح لي، وهتحترم رغبتي”.

وختمت حديثها بالقول: “صحيت الصبح حسيت نفسي شخص جديد، كنت دايمًا أشعر أن هناك شيئًا ناقصًا. واليوم أحس أني اكتملته”.

ووجهت الفنانة وعد رسالة لمتابعيها، طالبة منهم الدعاء لها بالثبات والتوفيق. وكتبت في تعليقها المرافق للفيديو: “باركولي.. ألف حمد وشكر لك يارب على كل النعم.. يارب يثبتنا”.

وقد تفاعل جمهورها بشكل واسع مع الفيديو، حيث انهالت التعليقات الداعمة والمشجعة من محبيها وزملائها في الوسط الفني. الذين عبروا عن احترامهم لقرارها ودعوا لها بالثبات.

https://www.instagram.com/p/DGdjD0qogv8/