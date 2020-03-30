المطربة المصرية إيناس عز الدين تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت المطربة المصرية، وخريجة برنامج “عرب ايدول”، إيناس عز الدين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الفنانة، في فيديو مباشر عبر صفحتها على الفيسبوك، إنها كانت في المغرب منذ ثلاثة أسابيع واستطاعت أن تعود إلى مصر بعد معاناة بسبب وقف حركة الطيران.

وأضافت عز الدين، أنها شعرت بعد عودتها لمصر، بضيق في التنفس وصداع في الرأس.

وأوردت المطربة المصرية، أن وزارة الصحة اتصلت بها كإجراء روتيني يحدث مع كل شخص عائد من الخارج، وكون أحد ركاب الطائرة مصابا بفيروس كورونا.

وتابعت الفنانة، أنها اكتشفت أنها مصابة بفيروس كورونا وأنها ملتزمة حاليا الحجز المنزلي بمفردها، مشيرة إلى إنها لم تختلط بأهلها أو أي شخص خلال الفترة الماضية.

ليتدخل المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة المصرية سريعا، لضمان نقل الفنانة لمستشفى الحميات، الذي يحتوي على غرف عزل مخصصة للمصابين بكورونا.

وعن إصابتها، قالت إيناس عز الدين، أنها لم تشعر بأي ذعر، وأن درجة حرارة الجسم لم ترتفع ولكنها تشعر بباقي أعراض الفيروس.

وأوردت الفنانة: “أنا حرارتي بدأت ترتفع واقتربت من 38 ومش بتنزل، وضربات قلبي سريعة جداً وضيق التنفس زاد بشدة، والسعال الجاف بدأ في الزيادة”.

وأضافت عز الدين:”أنا قوية و مؤمنة بالله مش خايفة ولا منهارة ومستقرة نفسياً وبعمل اللي عليا، والباقي على رب العالمين”.