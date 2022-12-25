زيزي عادل تكشف أسرارا صادمة عن ستار أكاديمي: كاميرات بالحمامات!

فجرت المطربة المصرية المعتزلة زيزي عادل، مفاجأة صادمة، وكشفت عن حقائق صادمة تتعلق بكواليس تصوير برنامج اكتشاف المواهب الشهير “ستار أكاديمي”.

وقالت الفنانة المعتزلة، إن الزمن لو عاد بها، فلن توافق على المشاركة مجدداً في هذا البرنامج.

وشاركت زيزي عادل، في الموسم الثاني من برنامج ستار أكاديمي، الذي تم عرضه عام 2004، وهو ما قادها للشهرة.

وحيث في المركز الثالث بعد المتصدر السعودي هشام الهويش، وصاحبة المركز الثاني التونسية أماني السويسي.

وكانت زيزي عادل، قد أعلنت اعتزالها الغناء في شهر أفريل الماضي.

وقالت زيزي عادل، في أول ظهور لها، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج “كلام الناس”: “لو رجع بيا الزمن أكيد مكنتش هروح برنامج ستار أكاديمي”.

وأضافت زيزي عادل: “تجربتي في ستار أكاديمي كانت هي بداية النجاح والانطلاقة. أنا نزلت من البرنامج مشهورة مع إني مكنش عندي أغنية ولا أي حاجة. ولكن كنت مشهورة كأني نجمة بقالي 10 سنين بغني”.

وأكدت الفنانة المعتزلة أن فكرة برنامج “ستار أكاديمي” لا تناسب تقاليد المجتمع.

وأوردت زيزي عادل: “ستار أكاديمي كبرنامج فكرته لا تناسب تقاليد مجتمعنا. كان فيه كاميرات في كل مكان، حتى الحمامات كان فيها كاميرات عند المرايات. والموضوع ده كان بيضايق”.

وظهرت زيزي بدون الحجاب، بعكس الصور المتداولة لها عقب قرار الاعتزال. وبررت الأمر بقولها أنها قدمت ألبوم ديني اسمه “سيبها على الله”، ونزل في رمضان، وكانت ترتدي فيه الحجاب.