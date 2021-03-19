المطربة حلا الترك تتهم والدتها بسرقة أموالها وتدخلها السجن

فن وثقافة
  • -
  • 0
المطربة حلا الترك تتهم والدتها بسرقة أموالها وتدخلها السجن
بقلم زهيدة.ث

علّقت منى السابر عن الحكم القضائي الذي صدر بحقها بعدما اتهمتها إبنتها المطربة حلا الترك بسرقة أموالها.

وصدر في حق والدة حلا سجنها لمدة سنة حبسا نافذا، وذلك بعدما اتهمتها ابنتها المطربة حلا بسرقة مبلغ 20 ألف دينار بحريني.
وأكدت المتحدثة، أنها توقعت تنازل ابنتها عن القضية، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ET بالعربي”.
وتحطمت كل الآمال لدى منى السابر عندما صدر الحكم، فقد شعرت أنها تلقت طعنة في صدرها من أقرب الناس إليها.
وعند سؤالها عن إمكانية زيارة حلا لها، أجابت بشكل قاطع: “لا طبعا، لا أريد رؤيتها ولا أريد سماع صوتها”.
كما أوضحت أن التحرك الوحيد الذي من الممكن أن يمنع سجنها، هو تنازل ابنتها حلا رسميا عن القضية.
وقد عاشت المغنية البحرينية فترة طفولتها مع والدها وزوجته المغربية دنيا بطمة، ثم انتقلت لاحقا لتعيش مع والدتها منى السابر.
وقد أصدرت المحكمة حكما بحبس منى السابر، التي لجأت إلى الاستئناف، إلا أنه لم يفلح.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=973781

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com