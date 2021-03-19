المطربة حلا الترك تتهم والدتها بسرقة أموالها وتدخلها السجن

علّقت منى السابر عن الحكم القضائي الذي صدر بحقها بعدما اتهمتها إبنتها المطربة حلا الترك بسرقة أموالها.

وصدر في حق والدة حلا سجنها لمدة سنة حبسا نافذا، وذلك بعدما اتهمتها ابنتها المطربة حلا بسرقة مبلغ 20 ألف دينار بحريني.

وأكدت المتحدثة، أنها توقعت تنازل ابنتها عن القضية، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ET بالعربي”.

وتحطمت كل الآمال لدى منى السابر عندما صدر الحكم، فقد شعرت أنها تلقت طعنة في صدرها من أقرب الناس إليها.

وعند سؤالها عن إمكانية زيارة حلا لها، أجابت بشكل قاطع: “لا طبعا، لا أريد رؤيتها ولا أريد سماع صوتها”.

كما أوضحت أن التحرك الوحيد الذي من الممكن أن يمنع سجنها، هو تنازل ابنتها حلا رسميا عن القضية.

وقد عاشت المغنية البحرينية فترة طفولتها مع والدها وزوجته المغربية دنيا بطمة، ثم انتقلت لاحقا لتعيش مع والدتها منى السابر.

وقد أصدرت المحكمة حكما بحبس منى السابر، التي لجأت إلى الاستئناف، إلا أنه لم يفلح.