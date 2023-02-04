قناة النهار المطربة زاهو حاضرة بملعب نيلسون مانديلا قبل حفل الإختتام بقلم النهار أونلاين نشر في 04 فيفري 2023 - 19:25 شارك غرِّد أرسل 135 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PTfaH اقرأ أيضا المناصر التونسي "رضا الفيل" حاضر في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا لتشجيع الخضر قناة النهار 21 جانفي "بوقرة :" حضور اللاعبين القدامى لدعمنا تشجيع وفخر لنا قناة النهار 20 جانفي "رئيس الجمهورية :" الوالي هو المسؤول الأول عن ولايته قناة النهار 19 جانفي سعر البيض يقفز لـ 600 دج للصفيحة قناة النهار 18 جانفي شاهد القبطان يصنع أجواء عالمية مع الأنصار بميلود هدفي في وهران قناة النهار 31 جانفي نقل: "sos خطر" في تطبيق "محطتي".. ركن مهم يجهله المستخدمون قناة النهار 16 جانفي صليحة شرفاوي: وتيرة الأشغال في ملعبي تيزي وزو والدويرة في تسارع وستسلم قريبا قناة النهار 14 جانفي الشيخ النوي: رئيس الجمهورية لديه رؤية وبرنامج للجزائر الجديدة والتطبيق في الميدان يأتي من الولاة قناة النهار 19 جانفي معسكر : البنيان..مدينة تاريخية أثارها شاهدة على الحضارة الرومانية قناة النهار 17 جانفي هل نستطيع التحكّم في أحلامنا وأن نحلم مانريد ؟ قناة النهار 24 جانفي