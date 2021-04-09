المطرب المصري “مصطفى قمر” مقدم برامج لأوّل مرة في رمضان

سينافس المطرب مصطفى قمر بمسلسل “فارس بلا جواز” خلال موسم رمضان، والذي يعيده إلى الدراما بعد فترة غياب طويلة.

كما سيقدم قمر مشاهد كوميدية تحمل عددا من المفاجآت، وسيتم طرحه على عدد من القنوات المصرية، ويشارك فيه نجوم الفن.

ومن جهة اخرى، وبعد تألقه في مجال الغناء والتمثيل، يخوض مصطفى قمر أولى تجاربه في عالم التقديم من خلال برنامج “خمس نجوم”.

ويشاركه في البرنامج كل من النجمة غادة عادل ، نور ومحمد الشرنوبى وكريم فهمى.

ومن المقرر إذاعته في موسم رمضان، ويحمل عددا من المفاجآت حيث يعتمد على عنصر المفاجأة، وتم استضافة نجوم الفن ضيوفا لحلقاته.

ومن المؤكد أن يكون البرنامج مفاجأة للنجم مصطفى قمر الذي إعتاد في مشواره الفني والغنائى تقديم عدد من النجوم إلى الساحة.

برنامج “خمس نجوم” فور طرح بوستراته جعل الجمهور متشوقا لمتابعة البرنامج في موسم رمضان .