المطرب عبد القادر شاعو يطالب بمليار سنتيم كتعويض بعد دهسه من طرف شاب

استفاد من عجز لمدة 90 يوما وفقا لتقرير طبي

ناقشت محكمة الشراڤة ملف قضية الجرح الخطأ التي راح ضحيتها الفنان الشعبي عبد القادر شاعو، الذي تم دهسه من قبل شاب وتسبب له في عجز لمدة 90 يوما.

وحسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى السنة الماضية، عندما صدم المتهم بسيارته المطرب الشعبي عبد القادر شاعو الذي كان يمشي راجلا بحي 11 ديسمبر بالشراڤة، ما تسبب في إصابته بكسور نجم عنها وضع الجبس في إحدى قدميه واستفادته من عجز لمدة 90 يوما.

وقد تم إصدار حكم يقضي بتعيين خبير لفحص الضحية وتحديد العجز الدائم الذي تعرض له، وبعد رجوع ملف القضية إثر اجراء الخبرة الطبية تمت مناقشة تقرير الخبرة الذي ورد فيه أن العجز الذي أصاب شاعو يقدر بنسبة 100 من المئة، وهو الأمر الذي اعتبره دفاع المتهم غير منطقي، وطلب استبعاده مع تعيين خبير آخر لفحص الضحية.

وعلى الجهة المقابلة، تمسك دفاع المطرب الشعبي بمضمون تقرير الخبرة، والتمس قبول تأسيسه طرفا مدنيا في القضية، وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة مليار سنتيم، جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بموكله.