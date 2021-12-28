المطلق يحسم الجدل بشأن حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

أعطى عبد الله بن محمد المطلق، المستشار بالديوان الملكي السعودي، إجابة مفصلة بخصوص حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. كما قال بن محمد المطلق: “إذا كان الإنسان يقصد بها مصلحة تنفعه و تنفع الدين والشخص ومن أعظم المصالح الدينية، ليهنئهم”.

وأكمل المطلق “الإنسان مأمورون أن نحسن أخلاقنا مع الناس لنكون قدوة لدعوتهم إلى دين الله”. كما تابع “والله قال في القرآن لبني إسرائيل، وقولوا للناس حسنى”. ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام قال “اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن،جميع الناس”.

كما أكمل “إذا كان الإنسان له أصدقاء أو جيران ويريد أن يحسن معاملتهم ليبلغهم دين الله عمليا فلا بأس بذلك”. “و هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، في سبيل مصلحة الدعوة إلى الله التي هي مصلحة للمسلم وغير المسلم”.

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و رصدت صحيفة “Wall Street Journal” مظاهر احتفالات عيد الميلاد في السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة. بعد أن سمحت السلطات بنصب شجرة الكريسماس و تعليق الزينة هذا العام.

و في إطار سياسة الانفتاح التي تبنتها المملكة مؤخرا، عرضت متاجر في العاصمة الرياض أشجار التنوب الاصطناعية. كما يمكن للمتسوقين العثور عليها جنبا إلى جنب مع قبعات بابا نويل وأطواق رأس حيوان الرنة.

و باتت المطاعم تقدم كعكات عيد الميلاد، وخاصة كعكة “البانيتون” الإيطالية التي عادة ما يتم إعدادها في رأس السنة الميلادية. كما احتوت متاجر الأثاث على عروض لأكاليل الزهور والشموع الحمراء. فيما صممت بعض الفنادق ديكورات بباحاتها الداخلية تتناسب مع الاحتفالات بأعياد الميلاد. في حين تضمن جزء كبير منها شجرة الكريسماس. و بحسب الصحيفة، بلغ سعر شجرة التنوب البلاستيكية 3000 دولار.

و كانت السعودية تمنع ممارسة شعائر ديانة غير الإسلام في الأماكن العامة، لكن مستشار الحكومة السعودية علي الشهابي. كما أعلن منتصف العام الجاري أنه سيتم تشييد كنيسة في السعودية، فيما لم يصدر نفي أو تأكيد رسمي من السلطات.