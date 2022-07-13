المظاهر الخداعة

“محظوظة انتِ به” عبارة ترددها زميلتي أمامي عند باب المؤسسة في كل مرة ترى فيها زوجي و هو يقلني الى العمل ثم تعيدها على مسامع زميلاتي الأخريات واصفة لهن كيف انه قام بفتح الباب لي لأترجل من السيارة و تخبرهم عن رومنسيته و هو يعدل لي وشاحي و يلفه جيدا حول عنقي كي لا أصاب بنزلة برد كما لا تنسى ان تمدح كرمه و هو يأخذ مني محفظتي يضع فيها من نقوده ثم يعيدها الي رغم أني عاملة و مستقلة ماديا.

المظاهر الخداعة

أما بين ساعات العمل فقد كانت توجه نظراتهن نحوي. و أنا أتحدث بالهاتف معه و تؤكد لهن أنه يتصل مستفسرا في حالة ما حدث تغيير في معاد خروجي. ليأتي لاصطحابي فهو لا يهون عليه أن أكابد عناء المواصلات العامة.

اليوم هو حفل زفاف زميلتي تلك، و رغم أني لست ضمن قائمة المدعوين ولست من محبي التطفل الا أنني ذهبت بكامل زينتي و كيدي وحماسي و جرأتي و أنا احمل لها هديتين بيدي، الأولى ستجعلها تحلق عاليا في سماء السعادة المنتظرة أما الثانية فستجعلها تهوي لا محالة لترتطم بأرضية الواقع.

دخلت الى القاعة و انا اشق طريقي نحو كرسي العروسين بخطى ثابتة وسط ذهول من يعرفني من الضيوف إلى ان وصلت إلى عصفوري الحب اللذان كانا يتبادلان كأسي العصير في انسجام تام و يطعم احدهما الآخر قطعة الحلوى وسط موسيقى هادئة لم يعكرها سوى وقع كعبي العالي الذي امتزج مع الموسيقى مشكلا إيقاعا يشبه ذلك الذي تحدثه دقات الأجراس داخل الكنائس في المراسم الجنائزية الحزينة.

المظاهر الخداعة

تقدمت نحوهما و نشوة غريبة تغمرني و انا أراهما يحدقان بي ببلاهة و خوف و استغراب و هما يكادان ان يختنقا بالحلوى التي يلوكانها. قاطعت صدمتهما و أنا أقدم للعروس ظرفا كتب في ورقة تضمنته:<< أبيت في هاته المناسبة المميزة إلا أن آتي للقيام بالواجب و احضر لك هديتي بنفسي تفضلي هذا الظرف يحوي على حكم الخلع الذي رفعته ضد زوجي العزيز أنت و من الآن رسميا زوجته الوحيدة و لست مضطرة لتقاسمه معي لكن لا اضمن لك انك لن تكوني مجبرة على تقاسمه مع عشيقاته الأخريات اللواتي كان يحضرهن إلى المنزل في غيابي و كان كل ساعة يتصل بي في العمل. ليتأكد من وقت وخروجي وليضمن أني لن امسكه متلبسا معهن في بيتي.

المظاهر الخداعة

كما يشتمل الظرف على تقرير الطبيب الشرعي المقدم للمحكمة و الذي يثبت تعرضي للعنف الجسدي المتكرر من طرفه و الذي كان يحاول اخفاء آثاره عن الناس بإجباري على تغطيتها بألبسة ذات أكمام طويلة و اوشحة جميلة>> ثم التفت إليه ومنحته ظرفا آخر كتب في مضومنه:” اطمئن عريسنا الوسيم انت ايضا لم انسك تفضل هذا وصل حجز فندقي لهاته الليلة على اسمك لأنكما لن تستطيعا تمضيتها في البيت فقد فسخت عقد الايجار و غير المالك أقفال الأبواب. في الحقيقة لم آتي فقط لتقديم هديتي إنما أيضا لأخذ مفاتيح سيارتي و آمل ان تكون قد صلحت قفل الباب ليفتح من الداخل لأنني في غيابك لن أجد من يفتحه لي من الخارج”

المظاهر الخداعة

هممت بالمغادرة. لكني تذكرت شيئا مهما و التفت اليها قائلة .نسيت إخبارك ان زوجك العزيز لا يحب التبذير لهذا فهو من سيصرف لك راتبك و يتصرف فيه و لن ينوبك منه الا بعض الدنانير في كل صباح لتمشية أمورك >> ثم اضفت بتحسر: يؤسفني جدا انه ليس بوسعك الانسحاب الآن و توقيف هذا الزواج لسبب تعلمينه أنت ، يعرفه هو.. وادركه أنا جيدا ثم غمزتها و اكملت طريقي إلى الخارج و صوت ارتطام قوي يداعب أذني.