المعارضان المغربيان دنيا وعدنان فيلالي يدخلان في إضراب مفتوح عن الطعام

أعلن الصحفيان المغربيان والمدافعان عن حقوق الإنسان دنيا وعدنان فيلالي، اليوم الجمعة، دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب تعرضهما للاضطهاد من قبل نظام المخزن بالتواطؤ مع السلطات الفرنسية.

ونشر الزوجان المغربيان، كل على صفحته الرسمية عبر تويتر، بيانا أعلنا في قيامهما بإضراب مفتوح عن الطعام قائلين: “نعلن إضرابنا عن الطعام، هذا هو البديل الأخير الذي تركناه لمحاربة الظلم الذي لا يطاق الذي نعاني منه من السلطات الفرنسية من أجل إرضاء النظام المغربي”

وجاء في بيان الزوجان فيلالي: “نعلن أننا بدأنا إضرابا مفتوحا عن الطعام بدأ اليوم الجمعة 2 جوان 2023 ولن ينتهي إلا عندما نكون آمنين وتحترم حقوقنا كلاجئين سياسيين”

وتابعا قائلين: فضلت السلطات الفرنسية، بدلاً من تطبيق القانون والقانون الدولي، سحب جميع حقوقنا كلاجئين السياسيين، وتعريضنا إلى مضايقات مستمرة لها هدف مشترك وهو “صمتنا”

وقال اللاجئين السياسيين: “نتعرض للتهديد بالقتل ;ليس لدينا الحق في العدالة كصحفيين محترفين، وليس لدينا الحق في العمل كلاجئين سياسيين، ولا تجب لنا الحماية

وأضاف الزوجان فيلالي: “إن التواطؤ المخادع للسلطات الفرنسية يصل إلى حد اتهامنا بالادعاءات الكاذبة والتشهير الذي سبق أن استخدمه النظام المغربي الذي حصلنا ضده على حق اللجوء السياسي”

وكشف الزوجان فيلالي في ذات البيان: “لقد حصلنا مؤخرًا على وثائق سرية للغاية تثبت نية السلطات الفرنسية بالتعاون مع نظيرتها المغربية ملاحقتنا لأطول فترة ممكنة من أجل إلحاق الأذى بنا وإسكات أصواتنا بحجة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين”

وفي الأخير، حمّل المعارضان المغربيان النظام المغربي والدولة الفرنسية المسؤولية عن كل ما سيحدث لهما على الأراضي الفرنسية.

وأرفق المعارضان واللاجئان السياسيان دنيا وعدنان فيلالي بيانهما ببعض الوثائق السرية التي يحوزان عليها من بين 1200 وثيقة في حوزتهما

وتوضح الوثائق السرية المرفقة في المقال، تورط فرنسا في مضايقتهما لغرض الحفاظ على العلاقات الثنائية مع نظام المخزن