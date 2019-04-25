المعارضة تعلن تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير

أعلنت أحزاب المعارضة تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير، مفتوحة على كافة فعاليات المجتمع.

واستثنت منها من كانوا سببا في الازمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشرعية السلمية.

وجدد البيان الختامي للقاء التشاوري التاسع، لفعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، بمقر جبهة العدالة والتنمية، دعمه لاستمرار الشعب الجزائري في هبته الشعبية.

كما أكدت على موقفها الداعي الى تفتحها على كل مبادرة يمكنها المساهمة في تلبية مطالب الشعب.

مع الالتزام بمبدأ الحوار في إيجاد الحلول التي تستجيب لذلك.

كما باركت الدعوة للحوار المعبر عنها في بيان الجيش اليوم 24 أفريل 2019.

وأكدت على ضرورة استقلالية القضاء، في معالجة جميع الملفات، باحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة.

وطالبت باستمراره في فتح جميع ملفات الفساد، والتذكير باتخاذ الاجراءات الاحترازية الاستعجالية لوضع اليد على ما تبقى من الاموال المنهوبة والمختلسة.

ودعت النيابة العامة بضرورة اعلام الرأي العام حول المتابعة القضائية في ملفات الفساد، وفقا لما يقتضيه القانون.

ودعت الشباب للحفاظ على سلمية الحراك والابتعاد عن أساليب المخاشنة في التعامل مع المخالفين للرأي.