المعاقون حركيا يستفيدون من دراجات نارية وكراسي متحركة في تيارت

قامت صباح اليوم مديرية النشاط الاجتماعي لولاية تيارت، بتوزيع عدد من الدراجات النارية والكراسي المتحركة على ذوي الإحتياجات الخاصة.

وقال توفيق بحيح منسق الخلية الجوارية على مستوى الولاية المنتدبة بقصر الشلالة أن هذه الاستفادة جاءت لاهتمام الدولة بهذه الفئة.

حيث تم توزيع7دراجات نارية لفئة الكبار منهم طلبة جامعيون،حتى يسهل عليهم التنقل إلى الملحق الجامعي وكراسي متحركة كهربائية التلاميذ المتمدرسين.

وأخرى يدوية للأطفال الصغار على أن تكون هناك استفادات أخرى مستقبلا.

ودعا ذوو الإحتياجات الخاصة من السلطات المعنية بتحويل مقر الحضانة الواقع بحي 700 سكن الى مركز للاطفال المعاقين ذهنيا.

لرفع غبن التنقل إلى جهات أخرى خاصة،وأن عدد ذوي الإحتياجات الخاصة على مستوى الولاية المنتدبة بقصر الشلالة،يقدر عددهم بعشرات الأطفال.