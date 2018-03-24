المعالم الرسمية بالعاصمة تطفئ أضواءها بسبب “ساعة الأرض”

سيتم إطفاء الأضواء الكهربائية لمدة ساعة واحدة عبر العديد من المباني الرسمية والمعالم البارزة على مستوى العاصمة.
وتعتبر الجزائر على غرار العديد من الدول معنية بتظاهرة ” ساعة الأرض” التي ستنظم هذه السنة تحت شعار “لنطفأ الأضواء ولننقص من إستهلاكنا للطاقة “.
حيث ستشهد أبرز المباني العمومية والمعالم بالجزائر العاصمة و باقي ولايات الوطن ساعة واحدة من دون تيار كهربائي.
و ذلك ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساءإلى غاية التاسعة والنصف .
وهذا بهدف تحسيس مختلف المؤسسات والإدارات وكذا المواطن بأهمية اقتصاد الطاقة و التوعية بمخاطر تغير المناخ.
و سيتم إطفاء الأضواء في العديد من البنايات التاريخية و العمومية، على غرار البريد المركزي و حصن 23 ومقام الشهيد.
بالإضافة إلى قصر الثقافة مفدي زكريا، وكذا الواجهة البحرية للعاصمة.
فضلا عن الشوارع الكبرى التي ستشارك في الحملة ومنها شارعي الشهيدين زيغوت يوسف والعربي بن مهيدي
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