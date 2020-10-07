المعاينة الطبية الأولية تؤكد تعرض الطفل المعثور عليه مشنوق بمنزله للاغتصاب بغرداية

أكدت مصادر جد مطلعة أن المعاينة الطبية الاولية للطفل ي.ز ذي 11 سنة الذي عثرت عليه امه مشنوق داخل غرفة بمنزله.

الواقع بحي المقسم ببلدية الضاية بن ضحوة انه تعرض لفعل مخل بالحياء في انتظار عرضه على الطبيب الشرعي من اجل تاكيد ذلك وهو ما يؤكد وجود جريمة قتل و اغتصاب لطفل .

هذا و شرعت مصالح الشرطة القضائية بامن دائرة الضاية بن ضحوة في استجواب امه و ابيه المتواجدين تحت الصدمة فيما تنقلت فرقة من الشرطة العلمية لمعاينة موقع الجريمة و اخذ العينات و البصمات المتواجدة به

و حسب المعلومات المتوفرة للنهار، فان والدة الطفل التى كانت غائبة عن المنزل تفاجئت بالعثور على ابنها معلق بحبل داخل غرفته.

حيث سارعت بنقله على جناح السرعة الى عيادة البلدية فيما لحق بها زوجها الذي كان غائبا هو ايضا عن المنزل بعد ورود الخبر اليه الى العيادة

و اثارت الحادثة الراي العام بولاية غرداية خاصة و ان الامر يتعلق بقتل طفل يبلغ من العمر 11 سنة مع معاينة طبية اولية تؤكد تعرضه للاغتصاب وهو ما يعيد حادثة الطفلة المغدورة شيماء الى الاذهان